Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagmiddag bij hun visite aan Flevoland een bezoek gebracht aan Nagele, icoon van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Het in de jaren vijftig door architectencollectieven onder het motto ‘licht, lucht en ruimte’ op de tekentafel ontstane dorp staat tegenwoordig op de nationale canon van iconen van ruimtelijke ordening.

Maar wat eens hypermodern was, is nu niet meer van deze tijd en het koningspaar luisterde in Museum Nagele naar inwoners die vertelden over de uitdagingen waar hun gemeenschap voor staat. “De huizen zijn misschien niet mooi, maar wel belangrijk en uniek”, zo kreeg het koninklijk bezoek te horen.

Koningin Máxima stipte de tegenstelling aan. Het volgens strakke lijnen opgezette Nagele was het voorbeeld van het ‘nieuwe bouwen’, van innovatie en modern wonen. De huizen zijn naar de huidige maatstaven echter klein, en er wordt samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed nagedacht hoe de woningen aan te passen aan de eisen van deze tijd zonder de cultuur-historische waarde uit het oog te verliezen. Bijvoorbeeld door twee huizen te verbouwen tot één.

Binnenkijken

Na het gesprek met bewoners van het 1900 inwoners tellende dorp, maakten koning en koningin een uitgebreide wandeling door Nagele, waarbij ook bij een aantal huizen binnen werd gekeken. Willem-Alexander en Máxima werden bij hun rondgang gevolgd door een grote schare nieuwsgierige dorpelingen.

Het streekbezoek wordt donderdagmiddag afgesloten in Dronten, de laatste stop na Urk en de gemeente Noordoostpolder.