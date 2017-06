Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagmorgen tijdens hun streekbezoek aan het noordoosten van de provincie Flevoland een kijkje genomen bij het tien dagen geleden geopende Windpark. Op de dijk poseerden ze met de enorme, hypermoderne windturbines op de achtergrond.

Het koningspaar liet zich bij de Westermeerdijk door voor- en tegenstanders van het achter de dijk en in het IJsselmeer gebouwde park met 86 molens, informeren over de voor- en nadelen. De actiegroep Urk Briest heeft zich lang verzet tegen de komt van het ‘ijzeren gordijn’ rond het voormalige eiland. Er werd niet geluisterd, zo kreeg de koning te horen. De strijdbijl was nu het park eenmaal een feit is, begraven.

De bezwaren die mede te maken hadden met schade voor de fauna hebben wel geleid tot de verplichting om de gevolgen voor met name vogels en vleermuizen vijf jaar lang in de gaten te houden. “Als we buiten de normen van de milieuvergunning vallen, dan hebben we een probleem”, zei een van de initiatiefnemers van de over drie dijken verspreide windmolens die aan 400.000 huishoudens energie kunnen leveren. “Niet vandaag”, merkte de koning op, verwijzend naar de weinige hoeveelheid wind.