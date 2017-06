Prins Charles begint donderdag aan een flitsbezoek aan Canada. Of de Canadezen echt warmlopen voor de Britse troonopvolger, is nog maar de vraag. Uit een onderzoek van Ipsos in opdracht van Global News blijkt dat de helft van de Canadezen vindt dat met de monarchie gebroken moet worden na de regeerperiode van koningin Elizabeth.

De Canadezen zijn het er grotendeels over eens dat de 91-jarige Elizabeth haar werk als staatshoofd goed doet. De vraag is wat er moet gebeuren na haar overlijden. Zo’n 61 procent van de ondervraagden vindt dat de koningin en haar familie geen formele rol moeten hebben. Voor hen zijn de Britse royals “simpelweg sterren en niets meer dan dat”.

Charles vliegt met zijn echtgenote Camilla naar Canada ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de stichting van de federatie op 1 juli 1867. De prins van Wales en zijn vrouw beginnen hun reis donderdag met een bezoek aan het Noord-Canadese gebied Nunavut. Daar bezoekt het paar de Inuit. Vrijdag zijn Charles en Camilla in Ontario, waar onder meer een marktbezoek op de agenda staat. Zaterdag, de nationale feestdag, vieren de prins en zijn echtgenote in de hoofdstad Ottawa de stichting van Canada.