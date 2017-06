DEN HAAG – Koning Willem-Alexander heeft Alle Dorhout het Erekruis in de Huisorde van Oranje verleend, dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekend. Dorhout, die deze zomer afscheid neemt als ceremoniemeester van de koning, kreeg de bijbehorende versierselen donderdag uitgereikt.

Dorhout werkte sinds 2013 als ceremoniemeester van de koning. Hij keert terug naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar hij aan de slag gaat als ambassadeur in algemene dienst. Zijn opvolger werd in april benoemd. Vanaf 1 augustus is Simon van der Burg de ceremoniemeester van de koning. Hij is nu nog consul-generaal in Ho Chi Minhstad, de grootste stad van Vietnam.

De ceremoniemeester is in zekere mate de spil van de hofhouding. Hij is betrokken bij alle staatsbezoeken en bij grote plechtigheden aan het hof.

De Huisorde van Oranje wordt verleend aan Nederlanders en buitenlanders die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de koning of voor het koninklijk huis. De koning bepaalt wie in de huisorde wordt benoemd, zonder tussenkomst van een minister. Koningin Wilhelmina stelde de Huisorde van Oranje in op 19 maart 1905. De orde kent drie graden: Grootkruis, Groot Erekruis en Erekruis.