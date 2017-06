DEN HAAG – De 10.000 kaarten voor de zomeropenstelling van Paleis Noordeinde zijn in een dag allemaal verkocht. De eerste twee van de vier zaterdagen waarop het koninklijk kantoor te bezichtigen is, 15 en 22 juli, waren het eerst uitverkocht.

In totaal gingen vrijdagmorgen even voor 9.00 uur 25.600 kaarten in de verkoop op een speciaal daarvoor opengestelde website: 10.000 voor het paleis en 15.600 voor de naastgelegen Koninklijke Stallen, die vanaf 18 juli telkens op vier doordeweekse middagen zijn te bezoeken. Voor de stallen waren vrijdagavond nog royaal kaarten beschikbaar.

Opvallend was de belangstelling uit België: ruim 7 procent van de kaarten werd door belangstellenden in het buurland besteld. De helft van de kaarten werd via de desktop verkocht en 36 procent mobiel, zo bleek uit de bezoekcijfers van de website.

Koning Willem-Alexander gaf vorig jaar gehoor aan een reeds jaren ook door politici geuite wens om het Haagse werkpaleis in de zomermaanden te openen voor belangstellenden. Er volgde een stormloop op de kaarten en de koning besloot ook dit jaar de paleisdeuren te openen.