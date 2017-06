OSLO – Het Noorse publiek is 4 juli, de tachtigste verjaardag van koningin Sonja, welkom om in het Koninklijk Paleis in Oslo ’s middags het felicitatieregister te komen tekenen. Dat heeft het hof vrijdag bekendgemaakt. De bevolking kan tussen 13.00 en 15.00 uur in het paleis terecht.

Eerder op de dag staat het register open voor de autoriteiten. De parlementsvoorzitter wordt om half tien verwacht, de premier tien minuten later en de voorzitter van het Hooggerechtshof is daarna aan de beurt. Vervolgens hebben de diplomatieke vertegenwoordigers in Noorwegen anderhalf uur de tijd om hun gelukwensen op papier te zetten.

De tachtigste verjaardag van de koningin is eerder dit jaar al uitgebreid gevierd, samen met de tachtigste verjaardag van koning Harald. Op 4 juli echter kan Sonja haar bijzondere cadeau inwijden. Ze heeft van haar man een eigen kunstmuseum gekregen, in de voormalige koninklijke stallen in het park achter het paleis: de Koningin Sonja Kunststal.