OTTAWA – De Britse prins Charles behoort dit jaar tot een van de gedecoreerden tijdens de lintjesregen in Canada. Hij is bevorderd tot companion in de Orde van Canada, de hoogste onderscheiding in deze orde. De prins van Wales krijgt het lintje voor zijn wereldwijde filantropische werk en ondersteuning voor Canadese veteranen.

De prins van Wales en zijn vrouw Camilla begonnen donderdag een driedaags bezoek aan Canada in het Noord-Canadese gebied Nunavut. Daar bezocht het paar de Inuit. Vrijdag zijn Charles en Camilla in Ontario, waar onder meer een marktbezoek op de agenda staat. Zaterdag, de nationale feestdag, vieren de prins en zijn echtgenote in de hoofdstad Ottawa de stichting van Canada.