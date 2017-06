FALUN – Terwijl haar broer en zus in Saint-Tropez genieten van de zon, zoekt de Zweedse kroonprinses Victoria het dichter bij huis. Zij is met haar gezin op vakantie in eigen land. Deze week werd de oudste dochter van koning Carl Gustaf gespot in Falun, in het landschap Dalarna.

Victoria is met haar gezin op bezoek bij haar schoonfamilie, meldt de lokale krant Dala-Demokraten. Prins Daniel groeide op in Ockelbo, in het aan Dalarna grenzende landschap Gästrikland en woonde een tijdje in Falun. Het Zweedse hof laat niets los over Victoria’s vakantie, omdat het een privéreis betreft.

Ook Victoria’s jongere broer Carl Philip en zusje Madeleine zijn op vakantie. Zij zijn samen met hun gezinnen op vakantie in het Zuid-Franse Saint-Tropez. Later deze zomer komt de Zweedse koninklijke familie samen op vakantie-eiland Öland, waar traditiegetrouw vakantie wordt gevierd op Solliden Slott.