GLOUCESTERSHIRE – Koningin Máxima heeft zaterdagavond het verjaardagsfeest van de Griekse kroonprins Pavlos en zijn dochter prinses Maria-Olympia bijgewoond.

De oudste zoon van de in 1973 afgezette koning Constantijn en koningin Anne-Marie werd in mei vijftig jaar, Maria-Olympia mag op 25 juli 21 kaarsjes uitblazen. Ter gelegenheid van hun beider verjaardagen gaven zij zaterdagavond in een landhuis in Gloucestershire een feest met als thema ‘revolutie’.

Giancarlo Giammetti, medeoprichter van modemerk Valentino, plaatste enkele foto’s van het feest op zijn Twitterpagina. Op één ervan staat Máxima samen met modeontwerper Valentino, met wie zij een goede band heeft en wiens creaties zij regelmatig draagt. Ook blijkt dat Máxima niet de enige koninklijke gast was: de Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit maakten eveneens hun opwachting. Zij werden samen met prins Pavlos vrouw prinses Marie-Chantal vastgelegd. Naar verluidt waren zusjes Paris en Nicky Hilton ook van de partij op de verjaardagsfuif.

Kroonprins Pavlos woont met zijn gezin in Londen. De Griekse koninklijke familie viert sinds een aantal jaren weer regelmatig vakantie in Griekenland, waar ze dan ’s zomers meestal ook een ontmoeting hebben met koning Willem-Alexander, die niet ver van hen een vakantiehuis heeft.