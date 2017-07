STOCKHOLM – Prins Daniel hield het niet droog tijdens een interview met de Zweedse staatszender SVT. Hij werd geïnterviewd over zijn vrouw, kroonprinses Victoria, in het kader van haar veertigste verjaardag op 14 juli. Toen hij het over zijn gevoelens voor haar had, schoot Daniel vol.

De prinselijke tranen kwamen toen Daniel vertelde hoe Victoria zich steeds weer betrokken voelt met de mensen die ze ontmoet. Als voorbeeld noemt hij een ontmoeting met een doodziek kind in Afrika. Volgens Daniel ontfermde de kroonprinses zich met heel haar hart over het kindje. “Dat zit in haar DNA”, zei de prins daarover.

Volgens Daniel kan Victoria zich snel verplaatsen in de mensen die ze ontmoet en daardoor voelen ze zich snel op hun gemak bij haar. “Dat is een unieke gave en het zorgt ervoor dat ze heel veel positiviteit en warmte uitstraalt.”

Op de vraag van de interviewer waarom Daniel emotioneel is, zegt de prins dat het hem raakt om zo over zijn vrouw te praten. “Ze is gewoon een heel bijzondere vrouw.”