Catherine, de hertogin van Cambridge, woont maandag de eerste dag van Wimbledon bij. De echtgenote van de Britse prins William is beschermvrouw van de All England Lawn Tennis & Croquet Club.

Catherine kijkt niet alleen naar enkele wedstrijden van de eerste ronde van het mannen- en vrouwenenkelspel, maar maakte voordat de eerste ballen werden geslagen kennis met medewerkers van Wimbledon. Ze sprak onder meer met de medische staf en een paar ballenjongens en -meisjes voordat ze op de tribune plaatsnam om haar landgenoot Andy Murray tegen Alexander Bublik uit Kazachstan in actie te zien.

De 35-jarige hertogin van Cambridge, groot fan van tennis, is sinds vorig jaar beschermvrouwe van de All England Lawn Tennis & Croquet Club. Ze nam die rol over van koningin Elizabeth, die de taak 64 jaar lang vervulde. Gezien haar hoge leeftijd brengt de 91-jarige Britse vorstin het aantal organisaties waarvan ze beschermvrouwe is al langer terug.

Catherine draagt maandag een jurk van Dolce & Gabbana en een leren handtas van Victoria Beckham. Ook nieuw is haar kortere kapsel. Ook voordat Catherine beschermvrouwe van de All England Lawn Tennis & Croquet Club werd, was ze geregeld te vinden op Wimbledon. De afgelopen jaren nam ze, vaak naast William, meermaals plaats op de koninklijke tribune.

Prins Edward, de hertog van Kent, is voorzitter van de club en verwelkomde Catherine.