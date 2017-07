DEN HAAG – Koning Willem-Alexander is maandag weer bijgepraat over de formatie. De Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, informeerde de koning op de Eikenhorst.

Arib vertelde Willem-Alexander onder meer over de uitkomsten van het Kamerdebat van woensdag 28 juni naar aanleiding van het eindverslag van informateur Tjeenk Willink, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekend. Ook is de koning bijgepraat over de aangenomen motie op basis waarvan Gerrit Zalm als nieuwe informateur is aangewezen.

De Kamervoorzitter houdt de koning geregeld op de hoogte van het verloop van de formatie. Zo ging ze eind maart, bijna twee weken na de verkiezingen, langs op Paleis Noordeinde en zocht ze Willem-Alexander ook in mei meermaals op.

De rol van de koning tijdens de formatie van een nieuw kabinet is tegenwoordig beperkt. Een meerderheid in de Tweede Kamer besloot in 2012, een jaar voor de inhuldiging van Willem-Alexander, het formatieproces in eigen hand te nemen.