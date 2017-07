Prins George en prinses Charlotte vergezellen in de loop van deze maand hun ouders prins William en Kate op hun vijfdaagse reis naar Polen en Duitsland. Dit meldde Kensington Palace maandag bij de bekendmaking van het volledige reisprogramma van de hertog en hertogin van Cambridge.

“De hertog en hertogin kijken erg uit naar de reis en zijn erg blij met het gevarieerde programma dat is samengesteld. Ze hebben besloten dat hun kinderen prins George en prinses Charlotte met hen meereizen. Naar verwachting zien we de kinderen bij een paar gelegenheden in het openbaar”, staat in een toelichting bij het reisschema.

”Het wordt een druk en belangrijk programma. De hertog en hertogin zijn dankbaar dat ze de kans krijgen om de Polen en Duitsers te ontmoeten, die erg belangrijke vrienden zijn van het Verenigd Koninkrijk.” William en Kate beginnen op 17 juli met hun buitenlandse reis. Als eerste doen ze de Poolse hoofdstad Warschau aan, waar ze worden verwelkomd door de Poolse president Andrzej Duda en zijn echtgenote Agata. Op de eerste dag staat eveneens een bezoek aan het Museum van de Opstand van Warschau op het programma.

In Polen doen William en Catherine naast de hoofdstad Warschau ook Gdánsk aan. In Duitsland staan Berlijn, Heidelberg en Hamburg op het programma.