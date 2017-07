De Saudische koning Salman bin Abdulaziz al-Saud heeft afgezegd voor de topconferentie van G20 in Hamburg. De top is vrijdag en zaterdag. Het is niet bekend waarom de koning het laat afweten. De Duitse regering meldde maandag dat Salman heeft afgezegd.

De 81-jarige Salman lijdt onder een slechte gezondheid en zijn land is momenteel verwikkeld in een bittere ruzie met buurland Qatar over de invloed van Iran in de regio.

Het is niet bekendgemaakt wie Saudi-Arabië op de top vertegenwoordigt. Koning Salman heeft eerder deze maand plotseling zijn zoon Mohammed bin Salman (31) officieel tot kroonprins benoemd. In de familie Al-Saud, die duizenden prinsen telt, is de troonopvolging meestal niet van vader op zoon. Tot Salman zijn eigen zoon naar voren schoof als kroonprins, bekleedde prins Mohammed bin Nayef (57) die functie.