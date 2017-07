Spaans OM wil zwager koning langer in de cel

MADRID – De openbaar aanklager in Spanje wil een langere celstraf voor Iñaki Urdangarin, de zwager van de Spaanse koning Felipe. Urdangarin werd in februari dit jaar wegens onder meer belastingontduiking en witwassen veroordeeld tot zes jaar en drie maanden gevangenis. De Spaanse krant El País bericht maandag dat het OM nu bij het hooggerechtshof in Madrid veertien jaar en zes maanden cel heeft geëist.

Urdangarin heeft beroep aangetekend tegen zijn veroordeling en is in afwachting van de uitspraak op vrije voeten. Hij moet zich één keer per maand melden.

Voormalig handbalprof Urdangarin is de echtgenoot van Cristina de Borbón, de jongste zus van de koning. De Borbón werd zelf eerder dit jaar vrijgesproken van medeplichtigheid aan het schandaal.