Elizabeth schakelt Harry in voor staatsbezoek

LONDEN – Prins Harry krijgt later deze maand voor het eerst een taak tijdens een staatsbezoek. De 32-jarige prins gaat met de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia, die van 12 tot 14 juli een staatsbezoek brengen aan het Verenigd Koninkrijk, naar Westminster Abbey.

Harry gaat donderdag 13 juli op stap met Felipe en Letizia, maakte Buckingham Palace dinsdag bekend. Hij vergezelt hen naar Westminster Abbey, waar Felipe een krans legt bij het graf van de onbekende soldaat. Nadien krijgt het Spaanse koningspaar een korte rondleiding door de kerk.

Het is voor het eerst dat de 91-jarige koningin Elizabeth een beroep doet op prins Harry. Zijn oudere broer prins William en diens vrouw Catherine, die tijdens het staatsbezoek van Felipe en Letizia geen officiële taak hebben, schoven in 2015 aan bij het staatsbanket voor de Chinese president Xi Jinping.

Kopje thee

Felipe en Letizia, die voor het eerst een staatsbezoek brengen aan het Verenigd Koninkrijk, ontmoeten tijdens hun reis veel leden van de Britse koninklijke familie. Zo gaan ze met prins Andrew naar een zakenforum en vergezellen prinses Anne en haar echtgenoot het koningspaar naar een diner. Ook een kopje thee met prins Charles en zijn vrouw Camilla op Clarence House staat op het programma.

Het Spaans koningspaar treft koningin Elizabeth en prins Philip woensdag 12 juli op Horse Guards Parade, waar de welkomstceremonie plaatsvindt. Na de ceremonie stappen Elizabeth, Philip, Felipe en Letizia in een rijtuig, dat hen via The Mall naar Buckingham Palace brengt. Daar verblijven de Spaanse koning en koningin tijdens hun bezoek aan het Verenigd Koninkrijk.