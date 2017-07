Koning Felipe van Spanje heeft dinsdag Pedro Sánchez ontvangen in het Zarzuela Paleis in Madrid. Sánchez werd onlangs gekozen tot nieuwe leider van de Spaanse socialistische partij PSOE.

Sanchez, die de socialisten al eerdere aanvoerde, versloeg in een verkiezing op zondag 21 mei het Andalusische kopstuk Susana Díaz en de Baskische outsider Patxi López.

Sanchez was ook in 2014 gekozen tot leider van Spaanse socialisten. Afgelopen najaar stapte Sánchez op en kwam de PSOE zonder partijleider te zitten. De socialisten hadden de weg vrijgemaakt voor een minderheidsregering van de conservatieve Volkspartij (PP) van premier Mariano Rajoy. Sánchez kon zich daar niet in vinden.

Ondanks zijn bezwaren tegen het gedogen van de minderheidsregering van Rajoy stelde Sánchez zich toch opnieuw kandidaat voor de functie van secretaris-generaal van de PSOE.