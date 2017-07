OSLO – De kleinkinderen van koningin Sonja hebben dinsdag in het park naast het Koninklijk Paleis in Oslo een standbeeld onthuld van hun oma. Het door Kirstin Kokkin vervaardigde beeld toont Sonja in vrijetijdskleding tijdens een van haar vele bergwandelingen, zittend op een rots en genietend van de Noorse natuur.

Het beeld is dan ook een geschenk van de Noorse Toerisme Vereniging (DNT) ter ere van Sonja’s tachtigste verjaardag. De koningin is erelid van de organisatie. “Dit is een beeld waarin we allemaal de koningin kunnen herkennen”, zei kroonprins Haakon schijnbaar opgelucht na de onthulling van het beeld. “Ik hoop dat het mensen inspireert om er op uit te trekken. Je hoeft dat niet te doen zoals mijn moeder, door de hoogste bergtoppen op te zoeken, maar het is al goed als het ons aanzet naar buiten te gaan”.

De onthulling van het standbeeld was één van de festiviteiten dinsdag ter ere van de koninklijke verjaardag. In de Noorse media was er veel aandacht voor de ‘koningin van en uit het volk’, die de afgelopen 26 jaar haar rol zelf heeft ingevuld en vorm gegeven.

“Noorwegen had al 52 jaar geen koningin meer gehad toen Sonja in 1991 koningin werd. Dat was voor iedereen even wennen. Er was geen voorbeeld dat ze kon volgen en ook de politiek was niet gewend aan een vrouw naast de koning”, aldus de krant VG. Zo was het bij de feestelijke opening van het parlementaire jaar voor de toenmalige parlementsvoorzitter niet vanzelfsprekend dat de koningin daarbij aanwezig was, en ook op andere terreinen moest Sonja haar plek veroveren. In interviews heeft ze verhaald hoe eenzaam en alleen en ongewenst ze zich soms voelde.

“Ze heeft uiteindelijk de monarchie gered”, concludeerde Aftenposten dinsdag in een lovend artikel over de bijdrage van Sonja aan het koningshuis en de Noorse samenleving.