Prinses Anne is dinsdag begonnen aan een vierdaagse reis door China. Het bezoek staat in het teken van 45 jaar diplomatieke betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en China.

De Chinese vicepremier Liu Yandong vergezelde Anne op haar eerste officiële dag en nam de Britse prinses mee naar de Verboden Stad, het oude bestuurlijke centrum van de Chinese Ming- en Qing-dynastie.

De dochter van koningin Elizabeth gaat in de loop van de week ook naar de Chinese steden Wuhan en Changsha. Het is voor prinses Anne de derde keer dat ze China bezoekt. De laatste keer was twaalf jaar geleden in 2005, een paar jaar voor de Olympische Spelen in Beijing.