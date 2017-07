De nieuwe ‘Dronning Sonja KunstStall’ heeft woensdag de eerste bezoekers verwelkomd. In de voormalige koninklijke stallen bij het Koninklijk Paleis in Oslo is een naar koningin Sonja vernoemde tentoonstellingsruimte ingericht die dinsdag door de koningin zelf werd geopend. De KunstStall is het cadeau dat ze van echtgenoot koning Harald kreeg voor haar tachtigste verjaardag.

Het publiek kan er twee exposities bezichtigen. Ter ere van koningin Maud (1869-1938), de eerste Noorse koningin na het herkrijgen van de zelfstandigheid in 1905, zijn er opnamen te zien uit haar 20.000 foto’s omvattende privécollectie. Die foto’s geven een beeld van het leven aan het hof aan het begin van de twintigste eeuw, toen Maud ook de koninklijke stallen naar voorbeeld van de ‘Royal Mews’ bij Buckingham Palace liet bouwen.

Daarnaast worden in de zorgvuldig gerestaureerde en opgeknapte KunstStall 164 grafische werken getoond van de hand van 166 Noorse kunstenaars. Koningin Sonja bevordert al jaren de grafische kunst, en wil deze met een zo groot mogelijk publiek in binnen- en buitenland delen.