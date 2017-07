Prins Ernst August van Hannover doet er alles aan het huwelijk deze week van zijn gelijknamige oudste zoon te verknallen. In een gesprek met Handelsblatt heeft het hoofd van het koningshuis dat eens heerste over delen van de huidige Duitse deelstaat Nedersaksen gezegd geen toestemming te zullen geven voor de trouwerij. Hij stelde de aanstaande bruidegom een ultimatum: voor vrijdag moest aan een lange lijst van eisen worden voldaan.

Erfprins Ernst August (33) hield wijselijk zijn mond. De dreigementen van zijn vader verdienden geen publieke respons. Het ging om een familiekwestie, maar wel een die de laatste dagen de Duitse media in een hogere versnelling heeft gebracht. Alleen om het conflict tussen vader en zoon uit te leggen zijn veel kolommen nodig.

Ernst August jr kreeg in 2004 van zijn met prinses Caroline van Monaco getrouwde vader een aantal schenkingen, waaronder de Duitse bezittingen van het Huis Hannover. De erfprins beheerde die zo goed en zo kwaad als het ging, en verkreeg in 2012 ook een plek in de beheersraad van een stichting die de Oostenrijkse bezittingen bestuurde. In de tussentijd verdween vader min of meer uit beeld, na een lange reeks schandalen en veel problemen met zijn gezondheid. Met Caroline is hij al acht jaar niet meer gezien.

Ernst August jr kreeg intussen verkering en besloot te trouwen met een Russische kledingontwerpster, Katharina Malysheva. Het burgerlijk huwelijk in het stadhuis van Hannover is donderdag, de kerkelijke inzegening volgt zaterdag in de Marktkirche. Daarna is er een rijtoer, een receptie in het voormalig koninklijke onderkomen Herrenhausen en een feest in slot Marienburg, één van de onderdelen van de schenkingen uit 2004.

Papa Ernst August is echter plotseling weer opgedoken, afgeslankt, nuchter en vol herwonnen levens- en vechtlust. Zijn zoon is ‘ondankbaar’ en verkwanselt het erfgoed, aldus de prins, die daarom de schenkingen terugeist en een plaats wil in de beheersraad voor de Oostenrijkse bezittingen. Hij is daar tegen zijn wil uitgewerkt, zo betoogde Ernst August sr. tegen het Handelsblatt. Advocaten zijn al bezig om de eisen ook juridisch kracht bij te zetten, en Ernst August zal ongeacht de reactie op het ultimatum de bruiloft boycotten. De bruiloftsgasten hebben in elk geval gespreksstof genoeg, zo merkte een Duitse krant vilein op.