Groothertog Henri van Luxemburg heeft woensdag een krans gelegd aan de voet van het zogenoemde Nassauisches Landesdenkmal langs de weg van Wiesbaden naar Biebrich. Het monument is een eerbetoon aan de laatste regerende hertog van Nassau en de eerste ‘eigen’ Luxemburgse groothertog, Adolf. Deze is tweehonderd jaar geleden geboren, op 24 juli 1817 op het nabijgelegen kasteel in Biebrich.

Adolf is de betovergrootvader van Henri. Hij verloor in 1866 zijn troon in Wiesbaden aan Pruisen, en ging elders in Duitsland in ballingschap. Adolfs kansen keerden echter toen zijn verre verwant Willem III, koning van Nederland en groothertog van Luxemburg, in 1884 zonder mannelijke nakomelingen bleef na het overlijden van ook diens derde zoon, prins Alexander. In Luxemburg konden alleen mannen op de troon komen en volgens een aloud familieverdrag kwam Adolf in aanmerking als de Oranjes moesten verzaken.

Met het overlijden van Willem III in 1890 – in Nederland werd hij opgevolgd door zijn tienjarige dochter Wilhelmina – werd Adolf op zijn oude dag groothertog van Luxemburg. Dat was het startpunt van de huidige dynastie. Vandaar dat Henri woensdag naar Wiesbaden kwam, waar hij eerst een ontmoeting had met minister-president Volker Bouffier van de deelstaat Hessen. Daarna ging het gezelschap naar het in 1909 in aanwezigheid van onder anderen Henri’s grootmoeder en latere groothertogin Charlotte onthulde monument.

Tot slot ging Henri naar het aan de Rijn gelegen barokke Schloss Biebrich, waar een tentoonsteling is ingericht over Adolf. Koningin Máxima was eerder dit jaar ook in het slot dat de groothertogelijke familie in 1935 aan Pruisen verkocht; de koningin woonde een bijeenkomst bij in het kader van het Duitse voorzitterschap van de G20.