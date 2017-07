In de aanloop naar zijn aftreden is de Keizerlijke Hofhouding van Japan op zoek naar een passend onderkomen voor de straks gepensioneerde keizer Akihito. Een beslissing is nog niet genomen aldus een woordvoerder. Mogelijk dat Akihito stuivertje wisselt met zijn zoon en opvolger kroonprins Naruhito, die in het Togu Gosho paleis woont.

De voormalige keizerlijke hoofdsteden Kyoto en Nara zouden graag zien dat de keizer na de troonswisseling een deel van zijn tijd daar gaat doorbrengen en ook deelneemt aan aloude rituelen. Dat zou beide steden weer wat van hun keizerlijke grandeur en status teruggeven. Nara wil een villa bouwen voor de keizer en Kyoto kijkt alvast waar hij het beste kan worden gehuisvest.

De Keizerlijke Hofhouding ziet de keizer echter niet snel verhuizen, meldde de Japan Times woensdag. Gouverneur Keiji Yamada van Kyoto gaf toe de wensen van de keizer zelf ook niet te kennen, en daar moest natuurlijk wel rekening mee worden gehouden. Een datum voor de troonswisseling, waarmee inmiddels regering en parlement hebben ingestemd, staat nog niet vast. Volgend jaar december wordt het vaakst genoemd.