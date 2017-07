Koningin Máxima is donderdag 24 augustus aanwezig bij de viering van het 650-jarig bestaan van het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht. De Rijksvoorlichtingsdienst kondigde haar bezoek woensdag aan.

Máxima krijgt een rondleiding door het gebouw en langs de nieuwe tentoonstelling ‘Ik zorg voor jou’. Daarnaast ontmoet zij medewerkers, vrijwilligers en bewoners.

Het pand in het centrum van Utrecht herbergt tegenwoordig een verpleeghuis, woonzorgcentrum en een Huis in de Wijk. De brasserie, buurtwinkel, fitness, kapper, schoonheidssalon en het activiteitenprogramma zijn toegankelijk voor iedereen, vaak tegen kostprijs of zelfs gratis.