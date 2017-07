De Britse prinses Anne heeft woensdag op de tweede dag van haar reis door China een bezoek gebracht aan de schaatshal in Peking. Daar zag ze kunstschaatsers trainen voor de Olympische Winterspelen. De Chinese kunstschaatsers Sui Wenjing en Han Cong gaven prinses Anne, die IOC-lid is, een demonstratie van hun sport. Er werd ook tijd vrijgemaakt voor een ontmoeting met de topsporters en hun coaches.

Prinses Anne is bezig met een vierdaagse reis door China. Het bezoek staat in het teken van 45 jaar diplomatieke betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en China. De dochter van koningin Elizabeth had woensdag een gevarieerd programma. Prinses Anne begon de dag in een school van Save The Children in een van de buitenwijken van Peking. Daarna ontmoette de prinses vertegenwoordigers van het Chinese ministerie van Sport en het Chinese Olympische Comité die haar vertelden over de voorbereidingen op de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking.

Prinses Anne gaat de komende twee dagen ook nog naar de Chinese steden Wuhan en Changsha. Het is voor prinses Anne de derde keer dat ze China bezoekt. De laatste keer was twaalf jaar geleden in 2005.