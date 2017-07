Koningin Elizabeth van Canada krijgt woensdag haar premier Justin Trudeau op bezoek in haar Schotse residentie Palace of Holyroodhouse. Trudeau komt naar eigen zeggen de vorstin bedanken voor haar toewijding aan Canada en het uitvoeren van haar taken met ‘zulke gratie en kracht’.

Elizabeth heeft Canada het vaakst bezocht van de landen waarvan ze naast het Verenigd Koninkrijk ook staatshoofd. Ze trok 24 keer die kant op. De Canadezen hoopten stiekem dat ze afgelopen weekeinde een 25e keer zou zijn gekomen om de festiviteiten bij te wonen ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de vorming van de Canadese federatie.

De koningin stuurde echter troonopvolger Charles en diens vrouw Camilla om haar in Ottawa te vertegenwoordigen. Lange vliegreizen wil ze op haar 91e niet meer maken en zelfs voor Canada maakte ze geen uitzondering. Charles en Camilla hadden een audiëntie met Justin Trudeau en zaten ook naast hem bij de feestelijkheden bij het Canadese parlement.

De premier is op weg naar de bijeenkomst van de G20 in Hamburg en maakte onderweg een tussenstop in Ierland, mede vanwege de bijdrage van Ieren aan de vorming van Canada, en vliegt vanuit Dublin naar Edinburgh waar de koningin traditiegetrouw een week in juli haar hof houdt. Justin Trudeau was in 2015 al eens op audiëntie bij Elizabeth, die hij als klein jongetje ook al ontmoette toen zijn vader Pierre Trudeau premier van Canada was.