Carlos Hugo herdacht tijdens mis in Parma

Ook dit jaar wordt een mis gelezen ter herdenking van prins Carlos Hugo van Bourbon-Parma. Dat gebeurt op zijn sterfdag 18 augustus in de ‘Basilica Magistrale Costantiniana di Santa Maria della Steccata di Parma’, waar Carlos Hugo na zijn overlijden in 2010 zijn laatste rustplaats vond. Dat is bekendgemaakt namens de familie Bourbon-Parma.

De basiliek met de lange naam is de thuiskerk van de Constantijnse ridderorde van Parma, één van de dynastieke orden van het koninklijke- en hertogelijke huis Bourbon-Parma, waarvan Carlos Hugo als titulair hertog van Parma en Piacenza aan het hoofd stond. Zijn oudste zoon prins Carlos Xavier heeft die functie overgenomen.

Eind september wordt Carlos Xavier met zijn familie in Parma en Piacenza verwacht voor activiteiten die te maken hebben met de ridderorden die tegenwoordig vooral een sociaal-culturele functie hebben in de voormalige hertogdommen. Vorig jaar benutte Carlos de terugkeer naar Parma voor het laten dopen van zijn zoontje Carlos, in aanwezigheid van onder meer koning Willem-Alexander.