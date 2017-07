Prins Harry is donderdag in Leeds voor een tweedaags bezoek. Op het programma van dag een staan een speech bij de lokale organisatie voor geestelijke gezondheid en een rugbyfestival.

De Britse prins trapte zijn bezoek aan de Noord-Engelse stad rond het middaguur af bij de Leeds Community Foundation, waar hij in gesprek ging met gezondheidswerkers over het mentale welzijn van de jongeren in Leeds. In de campagne Heads Together, die Harry samen met zijn broer prins William en schoonzus Kate voert, zet Harry zich al langer in voor het bespreekbaar maken van psychische problemen.

In zijn speech voor de lokale zakenwereld en gemeenteraadsleden ging Harry hier dan ook op in: “We zagen bij ons werk dat het stigma dat ligt op psychische problemen mensen belet om hulp te zoeken. Ik kan je niet vertellen hoe blij ik ben dat er nu een verschuiving te zien is en dat er meer begrip is.”

Donderdagmiddag woonde rugbyfan Harry het Sky Try Rugby League Festival bij. Dit evenement moet schoolkinderen in Leeds inspireren om rugby te gaan spelen. De Rugby Football League heeft op Twitter laten weten blij te zijn zijn met het koninklijke bezoek van hun nieuwe beschermheer.