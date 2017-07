‘Pipe’ heeft de eerste slag met zijn koninklijke familie gewonnen. De oudste zoon van prinses Elena, neef van koning Felipe en kleinzoon van koning-emeritus Juan Carlos, gaat na de zomer in Spanje studeren en niet in de Verenigde Staten zoals de familie graag wilde. Dat laatste vooral om hem uit de schijnwerpers te houden want de Spaanse roddelpers heeft meer dan gemiddeld belangstelling voor Felipe of Froilán de Marichalar de Borbón, ‘Pipe’ voor de familie.

De roddelpers is overigens niet de enige met interesse in de op 17 juli negentien jaar wordende oudste neef van de koning, en nummer vier in de troonopvolging. De serieuze krant El País wijdde ook een heel artikel aan hem, inclusief details over zijn vriendin Mar Torres-Fontes, met wie hij deze week vakantie viert op Ibiza. Hij trekt zich weinig aan van de paparazzi, aldus de krant.

Dezelfde houding heeft ‘Pipe’, die net drie jaar kostschool op de Blue Ridge School in St George in de Amerikaanse staat Virginia achter de rug heeft, ten opzichte van studeren in Spanje. Hij heeft gekozen voor de privé-universiteit The College for International Studies, met het voor dit soort instellingen niet ongebruikelijke collegegeld van 20.000 euro per jaar. Gelukkig draait zijn grootvader daar voor op.

‘Pipe’ heeft al een keer de voorpagina’s van de kranten gehaald toen hij zichzelf verwondde met een geweer tijdens een verblijf op het landgoed van zijn vader Jaime de Marichalar, die in 2010 scheidde van prinses Elena. Hij had geen vuurwapen mogen gebruiken, maar de zaak liep met een sisser af. Net als zijn grootvader en moeder is ‘Pipe’ groot liefhebber van stierenvechten en hij is regelmatig in de arena te vinden.