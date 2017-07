Máxima opent Asian Library in Leiden

DEN HAAG – Koninklijk bezoek voor de Asian Library: koningin Máxima verricht 14 september de opening van deze nieuwe bibliotheek van de Universiteit Leiden.

De Asian Library omvat ruim 30 kilometer aan prenten, boeken, handschriften en foto’s voor onderzoek en onderwijs over Azië en is gevestigd in een nieuwe opbouw op de Universiteitsbibliotheek. De bibliotheek biedt tevens werkplekken aan (inter)nationale onderzoekers en studenten van Aziatische talen en culturen en omvat diverse studie- en conferentiezalen en een filmzaal.

De opening van de Asian Library vindt plaats in de Pieterskerk in Leiden.