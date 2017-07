Prinses Viktória de Bourbon de Parme, de echtgenote van prins Jaime, heeft haar debuut gemaakt op Twitter. Ze presenteert zich daar als ‘als beschermvrouw van Save the Children Nederland’,maar ook als ‘moeder, advocaat, voedsel- en landbouw enthousiasteling’ en ‘fan van boeren’ in de strijd tegen honger en ondervoeding.

De prinses, die met haar man en gezin in Rome woont – Jaime is ambassadeur bij het Vaticaan – volgt zelf een trits andere twitteraars, onder wie haar man en prinses Mabel. Ook alle afdelingen van Save the Children en onderdelen van de wereldvoedselorganisatie FAO worden door prinses Viktória gevolgd, evenals Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren.

Een van de eerste tweets van Viktória is een foto voor de Sint-Pieter, samen met Jaime en Gunhild Stordalen, een Noorse filantroop en arts, op de Via della Conciliazione in Rome. Zelf heeft ze nog weinig volgers, al is 76 na één dag niet slecht. Het zijn vooral koningshuisvolgers die haar account hebben ontdekt. Prinses Mabel bijvoorbeeld wordt gevolgd door 67.700 mensen.