Speculatie over bruiloftsgasten in Hannover

Duitse media proberen met grote gretigheid te achterhalen welke koninklijke gasten zaterdag op de bruiloft komen van erfprins Ernst August van Hannover en de Russische Katharina Malysheva. Roddel- en damesbladen, maar ook de lokale televisiezender en plaatselijke kranten hebben al heel wat namen de revue doen passeren – van William en Kate tot koning Felipe van Spanje en prins Albert van Monaco.

De gastenlijst is echter nog strikt geheim. Koning Felipe is overigens niet zomaar een slag in de lucht. De Spaanse koning (49) is ondanks het geringe leeftijdsverschil (zestien jaar) peetvader van Ernst August (33) en ook de komst van de vorst van Monaco is minder gek dan het lijkt. Ernst August is de stiefzoon van zijn zus prinses Caroline, die in 1999 in het huwelijk trad met Ernst Augusts vader prins Ernst August. Voor Caroline was het haar derde huwelijk, voor Ernst August sr. zijn tweede. Formeel zijn beiden nog getrouwd, maar ze zijn al acht jaar niet meer samen gezien.

Er wordt getwijfeld over de aanwezigheid van Caroline op de bruiloft. Ze zou de aandacht niet willen afleiden van de bruidegoms echte moeder Chantal Hochuli. Prinses Alexandra van Hannover en Monaco – een halfzus – wordt wel verwacht, evenals de andere kinderen van prinses Caroline: Andrea, Pierre en Charlotte. Daarnaast zal zeker een doorsnede van de Duitse adel acte de présence geven, en mogelijk is ook het Griekse koningshuis vertegenwoordigd.

Engeland

Duitse media kijken ook naar Engeland. Ernst August is behalve erfprins van Hannover ook prins van Groot-Brittannië en Ierland, een overblijfsel uit de tijd dat de Britten naar Hannover keken voor een nieuwe koning. Maar veel moet uit Londen niet worden verwacht, temeer daar vader Ernst August sr. de afgelopen dagen voor veel gekrakeel heeft gezorgd over de bezittingen van de familie. Die heeft hij in 2004 deels aan zijn zoon geschonken en die wil hij nu terughebben, anders onthoudt hij zijn toestemming voor het huwelijk.

Het ultimatum, dat vrijdag afloopt, wordt door bruid en bruidegom genegeerd. Donderdag geven ze elkaar het jawoord in het stadhuis van Hannover. Zaterdag volgt dan de kerkelijke inzegening en dan wordt ook duidelijk wie de bruiloftsgasten zullen zijn.