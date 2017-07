BORGHOLM – Kroonprinses Victoria moet het volgende week bij haar verjaardagsfeest in het atletiekstadion van Borgholm op het vakantie-eiland Öland stellen zonder het Zweedse popfenomeen Zara Larsson (19). De gevierde zangeres heeft de uitnodiging om voor Victoria te komen zingen afgeslagen. ‘Familie gaat voor’, aldus haar moeder Agnetha. Zara had al beloofd op te treden op de bruiloft van een neef.

Vast onderdeel van Victoria’s verjaardagsfeest op Öland is een concert waarvoor een keur aan vooral jonge of aankomende Zweedse artiesten wordt gevraagd. De koninklijke familie zit op de eerste rij, en een samenvatting van het evenement wordt later op de avond uitgezonden op de nationale televisie. Een mooi podium dus voor zanger, zangeres of entertainer en het hof krijgt dan ook niet vaak ‘nee’ te horen.

Zara Larsson was vorige maand in Londen en kreeg van de Evening Standard een lovende omschrijving. ‘Ze zingt als Rihanna, danst als Beyoncé en neemt geen blad voor de mond op Twitter. Als iemand klaar is voor succes als popster dan is het zeker Zara’. Volgens de Zweedse minister van Financiën, Magdalena Andersson, moet de uitgesproken en feministische zangeres de politiek in gaan. ‘Ze is een sterke vrouw.’

Larsson heeft ondanks het weigeren van de uitnodiging samen met haar moeder een ontmoeting gehad met kroonprinses Victoria en prins Daniel op Haga Slott, waar ze lunchten met het paar. Een geweldige belevenis, aldus moeder Agnetha tegen vrouwenblad Svensk Damtidning.