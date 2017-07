STOCKHOLM – Het Zweedse prinsesje Estelle weet al goed raad in de keuken. Het vijfjarige meisje ontpopt zich in een video ter ere van de veertigste verjaardag van mama kroonprinses Victoria tot ware keukenprinses.

Prinses Estelle is te zien terwijl ze in de keuken van het rode speelhuisje speelt dat al jarenlang in de familie is. Ook Victoria speelde als kind in het huisje. “Ik heb honger”, zegt de kroonprinses en vraagt haar dochter wat er op het menu staat. “Pasta carbonara”, antwoordt deze.

Victoria krijgt niet alleen spaghetti op haar bord, ze krijgt ook een stuk kip, een komkommer en een tomaat van haar dochter. “Heerlijk!”, vindt de Zweedse kroonprinses, die volgende week haar veertigste verjaardag viert.

Afwassen doet Estelle minder graag. Nadat ze heeft gekookt voor haar moeder, verlaat de kleuter de keuken. De afwas is voor haar eenjarige broertje Oscar. “Ik heb gekookt, dus de afwas is voor Oscar”, zegt Estelle terwijl ze naar de zandbak loopt. De beelden komen uit een documentaire over Victoria die het Zweedse SVT1 maakte naar aanleiding van de verjaardag van de kroonprinses.