WARMOND – De koninklijke fotosessie vond vrijdag voor het eerst plaats buiten de vertrouwde omgeving van de Wassenaarse Horsten of het Wassenaarse strand. Fotografen en cameraploegen hadden de Rijksvoorlichtingsdienst al jaren gevraagd om een ander decor voor de traditionele ontmoeting met het koninklijk gezin aan het begin van de zomervakantie. De tuinman van de Eikenhorst zal dat verzoek van harte hebben ondersteund want de persmeute toonde doorgaans weinig respect voor de planten en bloemen rond het terras.

Het vinden van een geschikte alternatieve locatie was echter niet zo eenvoudig als het lijkt. De waslijst aan eisen waaraan de plek moet voldoen is lang. Niet alleen moet het een ‘mooi decor zijn voor mooie plaatjes’ zoals de gemeente Teylingen op Twitter het uiteindelijk gekozen park Groot Leerust omschreef, het moet ook goed te beveiligen zijn, niet ver van Wassenaar, en ruim bemeten om twee toerbussen vol aan media te herbergen.

De keuze voor Warmond, met een plek aan het water, aankomst per boot en een oer-Hollandse molen uit de tijd van koning Willem I op de achtergrond, bleek echter een schot in de roos. Er was voldoende plek voor iedereen, er hoefde niet gelopen te worden en het goed gemutste koninklijk gezin nam na de boottocht uitgebreid de tijd om te poseren.

“Dit was heel goed”, meende de uit Engeland overgekomen royaltyfotograaf Tim Rooke, die even op en neer was gevlogen uit Londen voor de fotosessie. ‘” En met die molen erbij hoef je niemand te vertellen wie dit zijn en waar dit is. Perfect”. Nederlandse collega’s waren het eens. “Dit was de eerste fotosessie waar je zonder gedrang en geschop gewoon je werk kon doen”, aldus Micha Schoemaker.