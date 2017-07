Koning Filip heeft zich vrijdag van zijn sportieve kant laten zien. De Belgische koning wenst iedereen een fijne zomer toe vanaf zijn surfplank. De beelden zijn te zien via het YouTube-kanaal van het Belgische hof.

“Veel plezier deze zomer. Prettig verlof aan iedereen!”, wenst Filip zijn landgenoten toe in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. De zomerse boodschap gaat vergezeld van zo’n dertig seconden beeld van een kitesurfende Filip.

Volgens Het Nieuwsblad gaat de koning vaak kitesurfen in Knokke. Of de video daar is gemaakt, wil het paleis niet bevestigen. Wel laat het paleis weten dat het om een homevideo van Filip gaat. “Gemaakt tijdens een privé-uitstap. De koning doet graag aan sporten, lopen en kitesurfen bijvoorbeeld.”

Handicap

Frank Vanleenhove, die Filip leerde kitesurfen, “mag niet te veel vertellen” over de hobby van de Belgische koning. “Maar ik kan bevestigen dat de koning hier komt kitesurfen.”

Filip heeft talent, vindt Vanleenhove. “Ik heb het hem een paar jaar geleden geleerd. De koning was er snel mee weg. Zijn enige handicap is zijn tijdgebrek. Als hij al eens tijd heeft dan is het altijd een beetje bang afwachten of er genoeg wind zal staan.”