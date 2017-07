WARMOND – Er zijn nog voldoende toegangskaarten te krijgen voor de Koninklijke Stallen. Dat zei koning Willem-Alexander vrijdag tijdens het persgesprek bij de jaarlijkse fotosessie. Entreebiljetten voor paleis Noordeinde zijn vorige week in één dag uitverkocht maar van de 15.600 via internet te bestellen kaarten voor de naast gelegen stallen is nog een ruim aanbod over.

Ook vorig jaar waren de stallen later uitverkocht dan het paleis, dat ook korter open is. Het staldepartement is vanaf 18 juli drie weken lang op vier doordeweekse middagen te bezoeken. Behalve de paarden die onder meer de Gouden- en Glazen Koets trekken zijn ook veel rijtuigen en auto’s van het Koninklijk Huis te zien, alsmede de bijzondere tuigage.

Paleis Noordeinde opent vanaf 15 juli op vier achtereenvolgende zaterdagen de deuren. Dit weekeinde is er een proefopenstelling voor genodigden om route door het paleis en opstelling uit te proberen.