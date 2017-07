WARMOND – Koning Willem-Alexander wordt ook tijdens de zomervakantie royaal op de hoogte gehouden van de kabinetsformatie. Dat gebeurt per telefoon, e-mail en op “andere manieren”, aldus de koning vrijdagmiddag tijdens het jaarlijkse persgesprek aan het begin van de zomervakantie.

Tegen de tijd dat zich een kabinet aandient, wordt de traditionele bordesfoto gemaakt bij Paleis Noordeinde en niet bij het nu in restauratie zijnde Paleis Huis ten Bosch. De koning zei met een kwinkslag in elk geval te hopen dat het kabinet er eerder is dan het paleis wordt opgeleverd.

Willem-Alexander vond dat hij goed op de hoogte wordt gehouden van de formatie, vertelde hij in park Groot Leerust in Warmond bij de Kagerplassen waar de fotosessie met het koninklijk gezin en de persontmoeting dit jaar voor het eerst werd gehouden.