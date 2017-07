WARMOND – Koning Willem-Alexander wenst de ouders, familie en vrienden van de vrijdag overleden zesjarige Tijn Kolsteren “veel sterkte”. Dat zei de koning vrijdagmiddag in Warmond tijdens het persgesprek aan het begin van de zomervakantie. Willem-Alexander noemde hem een “prima voorbeeld”.

Het is volgens hem prachtig dat Tijn, die overleed aan de zeldzame hersenstamkanker, liet zien met positieve energie om te gaan met zijn ziekte en dat hij daarmee mensen kon en wilde helpen. Volgens Màxima heeft de jongen “iets fantastisch” bereikt. Het koninklijk gezin heeft het net als andere gezinnen in Nederland over hem gehad, voegde de koningin er aan toe.