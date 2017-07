OSLO – Koningin Sonja is deze week bedolven onder de felicitaties. De Noorse koningin, die dinsdag haar tachtigste verjaardag vierde, bedankte het volk vrijdag voor de vele berichten en cadeaus die ze ontving.

“Hare majesteit de koningin wil iedereen graag bedanken voor alle felicitaties en geschenken die ze heeft ontvangen ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag”, luidt een bericht op de Facebookpagina van het Noorse hof.

De Noren konden hun koningin op verschillende manieren feliciteren. Via de website van het hof kwamen honderden berichten binnen en ook via Facebook werd Sonja veelvuldig gefeliciteerd. Ook van de mogelijkheid het felicitatieregister op het Koninklijk Paleis in Oslo te tekenen, werd veel gebruikgemaakt.

Kunststal

Het felicitatieregister werd niet alleen getekend door het Noorse publiek. Voordat zij Sonja het beste konden wensen, was het de beurt aan de autoriteiten. Onder anderen de parlementsvoorzitter, de premier en de voorzitter van het Hooggerechtshof feliciteerden de echtgenote van koning Harald op die manier.

De tachtigste verjaardag van Sonja werd uitgebreid gevierd in Noorwegen. Eerder dit jaar vierde ze feest met haar echtgenoot, die eveneens tachtig werd. Het koningspaar kreeg een cultureel programma voorgeschoteld en maakte een jubileumreis door het land. Dinsdag onthulden Sonja’s kleinkinderen een beeld van de koningin in een park naast het Koninklijk paleis in Oslo. Van haar man kreeg ze haar eigen kunstmuseum in de voormalige koninklijke stallen: de Koningin Sonja KunstStal.