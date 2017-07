WARMOND – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kregen vrijdagmiddag in Warmond een spervuur aan vragen aan het slot van het jaarlijkse fotomoment aan het begin van de schoolvakantie van hun dochters Amalia, Alexia en Ariane. De vragen waren even divers als het bonte gezelschap media dat de vragen afvuurde, overigens onder het toeziend oog van de Rijksvoorlichtingsdienst.

Zo werd het opvallend ontspannen koningspaar gevraagd naar het geheim van hun succesvolle huwelijk. “Tijd maken voor elkaar” was één van de sleutels of zoals Máxima het noemde, recepten, van hun goede relatie. Naar elkaar luisteren – ook als het regent, en niet alleen als de zon schijnt aldus de koning – behoorde er ook toe, evenals humor.

Een andere vraag betrof het onopvallende gebruik door de prinsesjes van sociale media zoals Instagram. Er zijn nog nooit ophefmakende foto’s of filmpjes opgedoken. Willem-Alexander wist de reden: goed nadenken voor je iets plaatst. “Een foto die eenmaal is gepubliceerd, verdwijnt nooit meer.” Het is een grondregel en waarschuwing die alle ouders hun kinderen voor zouden moeten houden.

Niks te merken

De schoolprestaties van de prinsessen kwamen aan de orde en de mogelijke profielkeuze van prinses Amalia: daar heeft ze nog een jaar de tijd voor, aldus haar trotse ouders. De koning werd gevraagd of hij wat wilde zeggen tegen kroonprinses Victoria van Zweden die volgende week jarig is. Willem-Alexander dacht niet dat hij als vijftiger haar als veertiger veel raad te geven had.

Máxima moest antwoorden op de vraag of de uitspraak van haar man ‘vijftig is het nieuwe dertig’ hout sneed. “Ik merk niks aan hem”, zei ze over de halve eeuw die de koning nu oud is. Willem-Alexander zei wel dat hij het succesvolle interview dat hij aan de vooravond van zijn verjaardag had gegeven niet voor herhaling vatbaar was. “Ik had er een goed gevoel over en ben blij met de positieve reacties. Maar ik heb gezegd wat ik heb gezegd, dus dat hoeft niet nog een keer.”