WARMOND – “De koning komt!” Die mare ging vrijdagmiddag als een lopend vuurtje door de Burgemeester Ketelaarstraat, jachthaven ’t Fort en het aangrenzende park Groot Leerust in het gemoedelijke Zuidhollandse Warmond. Als een colonne fotografen en camerateams door de straat trekt, valt dat meteen op en is de reden voor hun plotselinge verschijnen aan het begin van de schoolvakantie snel achterhaald.

Drie jongens beraadslaagden snel wat te doen. “Er achter aan!”, zei de een. “Maar wat heb je nu met de koning”, opperde nummer twee nog aarzelend. Maar het besluit was snel genomen. Ze snelden even naar binnen om hun shirts aan te trekken – ook voorbijgangers kennen decorum – en voegden zich vervolgens bij het mediagezelschap bij de Theekoepel aan de Leede, met prachtig uitzicht op de uit 1815 daterende molen van de Zwanburgerpolder.

Vanaf een bankje in het park bekeken ze het schouwspel, met cameraploegen die een strategische plek opzochten achter het door de Rijksvoorlichtingsdienst gespannen rode lint, in afwachting van de ‘Groote Vloot’, de sloep waarmee het koninklijk gezin ‘vanaf rechts’ zal komen varen. Met koning Willem-Alexander aan het stuur.

Net normale mensen

“Kijk daar zijn ze!”, riepen de nieuwsgierige Warmonders. De koninklijke stuurman keerde zijn sloep, en had toen de molen – in 2006 tweede bij de verkiezing van mooiste plekje van Nederland – achter zich. Het geratel van de camera’s verstoorde de anders zo serene rust in park en de naburige Kagerplassen. Achtereenvolgens naar links, naar rechts en opzij kijkend poseerde het gezin na aan wal gegaan te zijn, voor het persgilde. Op afstand fotografeerden de Warmonders mee. “Het zijn net normale mensen”, merkte een buurvrouw bijna verbaasd op.

“We zijn heel trots dat wij de koninklijke familie mochten ontvangen in de gemeente Teylingen voor hun jaarlijkse fotosessie”, twitterde aan het einde van de middag de gemeente waar Warmond deel van uitmaakt.