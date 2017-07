DEN HAAG – Koningin Máxima is 14 september aanwezig bij de opening van het nieuwe seizoen van het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam.

Deze Opening Night in het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam is een jaarlijks terugkerend concert. Hiermee luidt het Koninklijk Concertgebouworkest het nieuwe seizoen in. Het concert staat onder leiding van dirigent Thomas Hengelbrock.

De Duitse sopraan Diana Damrau zal soleren in aria’s van Mozart. Haar optreden is gelijk haar debuut bij het Concertgebouworkest. Verder worden er instrumentale werken van Mozart ten gehore gebracht, evenals als de Achtste symfonie van Dvořák.