DEN HAAG – De nieuwe openstellingsdagen van Paleis Noordeinde in Den Haag zorgden zaterdag voor drukte voor de paleishekken. Om 10.00 uur stond er al een lange rij. Op dat tijdstip mochten de eerste geïnteresseerden van deze zomer een kijkje nemen in het werkpaleis van koning Willem-Alexander.

Het is het tweede jaar dat de Oranjes het paleis een aantal zaterdagen openstellen voor het publiek. In totaal waren er ruim 10.000 kaarten beschikbaar. Deze waren in no time uitverkocht. Buren en relaties van het paleis waren uitgenodigd voor de speciale bezichtiging deze zaterdag.

Behalve het paleis zelf zijn ook de naastgelegen Koninklijke Stallen in de zomermaanden een aantal maanden geopend. Opvallend is de belangstelling uit België: ruim 7 procent van de kaarten voor het paleis is door belangstellenden in het buurland besteld.

Koning Willem-Alexander gaf vorig jaar gehoor aan een reeds jaren ook door politici geuite wens om het Haagse werkpaleis in de zomermaanden te openen voor belangstellenden. Er volgde een stormloop op de kaarten en de koning besloot ook dit jaar de paleisdeuren te openen.