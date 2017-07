HANNOVER – Duizenden nieuwsgierige Duitsers waren zaterdagmiddag op de been in Hannover om een glimp op te vangen van het bruidspaar erfprins Ernst August van Hannover en Katherina Malysheva. Die maakten na de kerkelijke inzegening van hun huwelijk in de prachtig met bloemen versierde Marktkirche een rijtoer van twintig minuten van de kerk naar Herrenhausen, het voormalige koninklijke buiten.

Voor de bruiloft had zich een keur aan vooral Duitse adellijke gasten verzameld. De hoge buitenlandse gasten waarop de Duitse media de afgelopen dagen hadden gehoopt, waren er niet. Koning Felipe van Spanje bijvoorbeeld sloeg het huwelijk van zijn petekind Ernst August over. De andere peetvader, koning Constantijn van Griekenland, werd vertegenwoordigd door kroonprins Pavlos en diens echtgenote Marie-Chantal.

Wel ruim vertegenwoordigd waren telgen uit de prinselijke familie van Monaco. De vader van Ernst August, eveneens Ernst August geheten, is sinds 1999 getrouwd met prinses Caroline van Monaco. De drie kinderen uit haar eerdere huwelijk met Stefano Casiraghi waren allen present, evenals prinses Alexander de dochter die ze samen met Ernst August sr had. Caroline zelf was thuis gebleven, naar verluidt om de aandacht niet af te leiden van de echte moeder van Ernst August jr.

Ultimatum

Opvallende afwezige was prins Ernst August sr. Hij had daar vorige week in een kranteninterview al mee gedreigd. De prins eiste van zijn zoon in 2004 gedane schenkingen terug, en wilde ook weer een plek in de raad die de familiebezittingen in Oostenrijk beheert. Hij stelde zelfs een ultimatum. Als vrijdag niet alles was teruggedraaid dan zou Ernst August sr geen toestemming geven voor het huwelijk. En dat laatste was op basis van de huiswet van het Huis Hannover wel nodig om alle rechten te behouden.

Junior liet zich aan de dreigementen niets gelegen liggen. Hij gaf zijn Russische verloofde donderdag al het jawoord in het stadhuis van Hannover en zaterdag werd dat voor zeshonderd trouwgasten nog eens over gedaan. Hannover was voor een paar uur weer een koninklijke stad, bijna honderd jaar na het afschaffen van de monarchie.