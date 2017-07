HILVERSUM – Journalisten moeten de wereld wat vaker door de ogen van kinderen en laaggeletterden bekijken. Daarvoor pleit prinses Laurentien van Oranje in Villamedia, het blad van journalistenvakbond NVJ.

“Ik zou alle journalisten willen aanraden om de wereld eens wat vaker door hun bril te bekijken”, stelt Laurentien. De prinses werkte in het verleden zelf ook als journalist bij CNN in Atlanta. “Kinderen zijn niet vooringenomen, niet cynisch en komen snel tot de kern van de zaak. Het helpt als je af en toe bewust de bril van een ander opzet.”

Ook inleven in laaggeletterden kan media helpen beter te worden. Laurentien is oprichter en ambassadeur van de Stichting Lezen en Schrijven, die zich met dit probleem bezighoudt. “Als je door de ogen van laaggeletterden kijkt, kom je tot hele andere oplossingen voor hun problemen dan wanneer je dat doet vanuit je eigen invalshoek.”

Journalisten vragen de prinses vaak hoe zij zich, als iemand die kan lezen en schrijven, eigenlijk verplaatst in de wereld van laaggeletterden. “Ik blijf me verbazen over die vraag. Want draait het hele leven niet om je verplaatsen in de ander?”

Zondag met Lubach

Ze noemt een item in Zondag met Lubach als voorbeeld hoe het niet moet. “Ik ben groot fan van Lubach, vind dat hij onderwerpen op een mooie manier afpelt, eigenlijk precies zoals kinderen dat doen.”

Alleen in een item over de Raad van Kinderen sloeg hij de plank volgens de prinses mis. “Hij stak de draak met onder meer een jongen van 12. Het cynisme en de vooringenomenheid dropen ervan af, precies de eigenschappen die kinderen niet hebben. En ook niet beseffen wat het met zo’n jongen doet. Ik moet zeggen dat ik me op dat moment heel erg schaamde dat volwassenen zich zo kunnen gedragen.”