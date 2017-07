DEN HAAG – De proefopenstelling van paleis Noordeinde is zaterdag succesvol verlopen. De paleismedewerkers die vrijwillig als vertellers optreden in de zalen van het paleis konden hun teksten uit te proberen op een geselecteerd publiek van buurtbewoners en relaties van de Koninklijke Verzamelingen, die verantwoordelijk is voor de opening van het paleis op de komende vier zaterdagen.

‘Super leuk’ meende een jong ventje die na afloop op straat spontaan Flip Maarschalkerweerd, directeur van het Koninklijk Huisarchief, aansprak. ‘U werkt in het paleis’, wist hij, ‘Ik heb u op een filmpje gezien’. Dat klopte want Maarschalkerweerd heet de bezoekers op film namens de koning welkom aan het begin van hun bezoek.

De directeur was nieuwsgierig naar de ervaring van de jongen en zijn vriendje, die met familie Noordeinde hadden bezocht. ‘Er moet harder worden gepraat’, meende een van de twee, die de uitleg kennelijk niet zo goed hadden horen. Er waren ook ruimten in het paleis die wel wat meer kleur konden gebruiken. ‘De muren waren wit en grijs, heel saai’, vond het knaapje.

Groot en leeg

Maarschalkerweerd wist wel wat hij bedoelde: de balzaal is inderdaad groot en leeg, maar dat was om het effect van de kaarsen te vergroten bij dansfeesten. Het licht weerkaatste dan van de muren. De jongen was niet helemaal overtuigd, maar was tevreden over zijn bezoek. Er is dit jaar weer meer te zien dan vorig jaar, toen koning Willem-Alexander voor het eerst groen licht gaf voor de zomeropenstelling.

Het enthousiasme van de paleismedewerkers is zo mogelijk nog groter. Van algemeen secretaris tot telefoniste, iedereen vertelt graag zijn of haar verhaal over de vertrekken van het paleis. Dat maakt een rondgang ook uniek in vergelijking met bijvoorbeeld de koninklijke paleizen in Brussel, Stcokholm en Londen, waar de persoonlijke uitleg ontbreekt.

Kaarten voor Paleis Noordeinde zijn inmiddels uitverkocht maar voor de Koninklijke Stallen, die het te bezoeken gedeelte ook hebben uitgebreid, zijn nog volop te verkrijgen.