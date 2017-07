TOKIO – De Japanse prinses Mako en haar vriend Kei Komuro moeten nog even wachten op de officiële aankondiging van hun verloving. De oudste kleindochter van keizer Akihito zou oorspronkelijk zaterdag voor het voetlicht treden met haar geliefde, maar op aandringen van het Keizerlijk Hofagentschap en met instemming van de kezier en van het paar is de verloving uitgesteld.

Reden is het noodweer dat het zuiden van Japan al dagen treft en waarbij verschillende mensen om het leven zijn gekomen. ‘Uit consideratie voor het lijden van de mensen in het door noodweer getroffen gebied heeft het paar besloten de aankondiging van de verloving uit te stellen’, aldus een verklaring van het hof. Een nieuwe datum is niet bekend gemaakt.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de keizer zaterdag formeel zijn toestemming zou geven voor de verloving van de dochter van zijn jongste zoon prins Akishino. Daarna zou het Hofagentschap het nieuws bekend maken, waarna prinses Mako en haar verloofde een straks geregisseerde persconferentie zouden geven. Dat zou tevens de eerste keer zijn dat Mako en Kei, die elkaar tijdens hun studie hebben leren kennen, samen in het openbaar verschenen.

Het huwelijk van Mako staat gepland voor volgend jaar. De prinses verdwijnt dan automatisch uit het keizershuis dat met het huwelijk van ieder vrouwelijk lid weer een stukje kleiner wordt. Prinsen kunnen na hun huwelijk wel lid blijven, prinsessen niet.