MYDDFAI – Prins Charles, als Brits troonopvolger beter bekend onder zijn officiële titel ‘prins van Wales’ is zondag begonnen aan zijn jaarlijkse zomerbezoek aan het prinsdom. Vanuit zijn boerderij Llwynywermod nabij Llandovery in Carmarthenshire maakt hij een week lang uitstapjes in de omgeving. Motto van de bezoeken die Charles dit jaar in Wales aflegt is ‘celebrate enterprise’.

De prins wil ondernemerschap in het zonnetje zetten en het unieke erfgoed van Wales onder de aandacht brengen en duurzaamheid promoten, zo liet Clarence House voorafgaand aan het bezoek weten. “De prins van Wales kijkt uit naar een paar drukke paar dagen met afspraken in acht Welshe graafschappen en ontmoetingen met mensen uit onder meer het leger en het bedrijfsleven”, aldus een woordvoerder.

Zondag was de prins in het dorpje Myddfai, niet ver van zijn residentie, om een glas-in-lood raam te onthullen in het gemeenschapscentrum.