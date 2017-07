LONDEN – Koningin Elizabeth krijgt voor het eerst een zwarte adjudant of zoals de Britten het noemen, equerry. In zijn geboorteland Ghana is vol trots gereageerd op de aanstelling van majoor Nana Kofi Twumasi-Ankrah, die overigens al in 1982 met zijn familie naar Engeland emigreerde.

Twumasi-Ankrah (38) diende de koningin al als officier bij de Household Calvary, waar hij eveneens de eerste aangestelde zwarte officier was. Hij had in 2011 een vooraanstaande rol bij het huwelijk van prins William en Kate Middleton en leidde dat jaar de ‘Blues and Royals’ bij Trooping the Colour, de jaarlijkse militaire parade ter ere van de officiële viering van de verjaardag van de koningin.

Een adjudant – een positie die alle vorstenhuizen kennen – bereidt openbare optredens voor, speelt een rol bij ontvangsten ten paleize en is in het algemeen de rechterhand van de koningin, of van het lid van de koninklijke familie met wie de adjudant op stap gaat.

Het Nederlandse koningshuis heeft acht adjudanten in dienst, die door Defensie voor een periode van gemiddeld drie jaar worden uitgeleend aan het hof. Ze worden gerekruteerd uit de verschillende krijgsmachtonderdelen.